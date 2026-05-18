Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen genç, lüks otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen anne sinir krizi geçirirken, gencin kız arkadaşının yaşadığı panik dikkat çekti.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÇARPTI

Kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla birlikte marketten çıkan Şükrü E.K.’ye yolun karşısına geçmek istediği sırada M.K. yönetimindeki 07 CBY 338 plakalı lüks otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç, refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kanlar içinde kalan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç acı içinde yerde kıvranırken, yanındaki kız arkadaşının büyük şok yaşadığı görüldü. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı genç kızın, bir an olsun gözlerini yaralı gencin üzerinden ayırmadığı belirtildi.

ANNESİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenerek olay yerine gelen anne ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği anne, ambulansın ardından hastaneye gitti.