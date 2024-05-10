Kartal'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kartal'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Kartal\'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Kartal'da kırmızı ışıkta geçen bir ambulans, bir ticari araçla çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi ve trafik yoğunluğu yaşandı.

10.05.2024 15:01
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Kartal'da kırmışı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kartal'da Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman isimli ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesinde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi. O sırada Doğu Caddesinden Çanakkale Caddesine girmekte olan Fiat markalı 34 DRL 969 plakalı hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı. Ambulansta bulunan A. T. ve B. K. isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç kazanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı. Öte yandan ambulansta kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da Ambulans Kaza Yaptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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