 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartal'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Kartal\'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Kartal'da sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak durdu. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

02.02.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak durdu. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FPB 903 plakalı Nissan markalı otomobilin sürücüsü Fatih Çelik seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Süleyman Çelebioğlu'nun kullandığı 34 BFP 925 plakalı Volkswagen markalı otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki otomobil de refüje çıkarken, otomobillerden biri refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan iki yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekiciye yüklenerek götürülmesinin ardında yolda trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ankara, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement