Çocuk parkında dehşet! Kadınlara tekme ve yumruklarla saldırdı

Kartal'da çocuğuyla ve kreşten arkadaşlarıyla beraber parkta vakit geçiren bir kadın, iki çocuğuyla beraber parka gelen bir şahıs ile yaşadığı tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Araya girmeye çalışan diğer kadınlar da şahsın tekme ve yumruklarına maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Olay, Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 buçuk yaşındaki çocuğunu kreşten alan Begüm Coşkun, çocuğu ve kreşten tanıştığı iki kadın veli ile birlikte parka gidip vakit geçirmeye başladı. Parkta top oynayan bir grup çocuğun topu Begüm Coşkun'un suratına çarpınca Coşkun topu eline alarak çocuklara daha ileride oynamaları gerektiğini, yoksa topun parktaki diğer çocuklara da çarpacağını söyledi. Bunun üzerine top oynayan gruptaki bir çocuğun babası olan E.U. isimli şahıs, Begüm Coşkun'un üzerine yürüyerek topu istedi ve ardından hakaret etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KADINLAR DA TEKMELERİN HEDEFİ OLDU

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan E.U., Coşkun'a tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Diğer kadınlar ve E.U.'nun çocuğu şahsı durdurmaya çalıştı. Şahsın attığı tekme ve yumruklar diğer kadınlara da isabet eti. Olayın sonlanmasıyla şahıs parkı terk ederken, kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Begüm Coşkun ve şahsın saldırısına uğrayan iki kadın arkadaşı şahıstan şikayetçi oldu.

Olay anını anlatan Begüm Coşkun şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinde 3 arkadaşımız çocuklarımızı kreşten aldıktan sonra parka getirdik. Bize dün saldırıda bulunan şahıs iki çocuğuyla beraber dün aynı saatlerde parktaydı. Daha sonrasında benim oğlum bu şahsın küçük oğlunun yanındaki salıncağa oturup sallanmaya başladı. 'Ben inmek istiyorum anne' dedi ve indi parka devam etti. Ben de arkamı döndüm banka doğru giderken bu taraftaki çocukların oynadıkları top benim suratıma çarptı.

"TOPU BANA VERMEZSEN SENİ TOKATLARIM"

Ben de toplarını aldım ve çocuklara dedim ki 'çocuklar birazcık daha ileride oynayın burada kaydıraklar var kayan arkadaşlar var, yani yüzüne gelebilir canı acıyabilir.' Oradaki ufak çocuk 'ne olur yüzüne çarpsa ölür mü' dedi. 'Ölmez ama canları acır, benim canım acıyorsa onların da canı acır, biraz ileride oynayın, ileri gittikten sonra size topu vereceğim' dedim. O top oynayanların içerisinde bu şahsın büyük oğlu da varmış. Oğlunu sallamayı bıraktı geldi 'Topu bana veriyorsun' dedi. 'Siz kimsiniz' dedim, ben gayet güzel bir şekilde konuşuyorum. 'Topu bana vermezsen seni tokatlarım' dedi bana.

"HEPİMİZ ŞİDDET GÖRDÜK"

Üzerime yürümeye başlayınca olay orada başladı. Saldırdı bize. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Özellikle saldırıyı bana gerçekleştirdi. Bana gelmeyen yumruk aradaki bütün bayan arkadaşlara geldi, oradaki bütün bayan arkadaşlar adamdan şiddet gördü. Daha sonrasında polisi çağırdık polis geldi. Ben evinde, işinde, normal günlük hayatında olan bir insanım karakol kapısı bilmem, darp edilmedim hayatım boyunca. Ben bunu sindiremiyorum. Ben bu şahsın gerekli ne ceza alması gerekiyorsa almasını istiyorum.

"SİNİRİNİ KONTROL EDEMİYORSA PARKA GELMESİN"

Oraya insanlar geliyor, stres atmaya çocuklarını mutlu etmeye geliyorlar. Ben bu tarz olayların yaşanmasını istemediğim için, emsal olması için bu şahsın gerekli ne ceza alması gerekiyorsa almasını istiyorum. Sinirini kontrol edemiyorsa, kendisine hakim olamıyorsa, kendi çocuklarının gözünün önünde başka kadınlara bir erkeğe vuruyormuşçasına saldırıyorsa gelmesin parka."

Öte yandan, şahsın tartıştığı kadına saldırdığı ve parktaki diğer vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.