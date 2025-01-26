Kartalkaya\'daki otel yangınında gözaltına alınan 26 kişiden 4\'ünün adliyede işlemleri sürüyor

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Bolu'da yaşanan otel yangını faciasına ilişkin gözaltına alınan 26 kişiden 4'ünün adliyedeki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Tutuklananların hepsi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı" dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde otelin sahibi Halit Ergün, Şirket Genel Müdürü Emir Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz, Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer, mutfak çalışanı Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklandı. Gazelle Otel'de çalışan ancak ismi Grand Kartal Otel'de geçen iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı ihmallerin bulunduğu ve Grand Kartal Otel'le bağlantısı olan personelin bulunduğu Gazelle Otel'e ilişkin ise Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal muhasebe personeli Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel teknik personeli elektrikçi Kadir Çelik, Grand Kartal Otel teknik personeli Bahadır Bahar, Murat Duman, Gürkan Oskan, elektirkçi Tahsin Pekcan, Bayram Utku, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz ve elektrikçi teknik personel Bahadır Özkuru gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iç mimar Ali Bilir (72), adliyedeki işlemlerinin ardından salıverildi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in ise adliyede işlemleri sürüyor.

Tutuklanan kişilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklandığını ifade eden Bolu Baro Başkanı Av. Sinan Barut, "Şu anda toplam 26 tane gözaltı oldu. 26 gözaltıdan 15 tane şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi de adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Hiçbir tedbir uygulanmadan salıverilen, birkaç tane şüpheli olarak ifadesi alınan kişiler var. En son itibarıyla Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in ifadesi alınıyor. Onun dışında itfaiye ekipleri de şu anda savcılık ifadesinden sonra sevk olup olmayacağı, Sulh Ceza Hakimliğine sevk olup olmayacağı 15-20 dakika sonra belli olacak. Ondan sonra akıbeti beraber değerlendireceğiz. Şu ana kadar tutuklamaların hepsi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yapıldı. Yine adli kontrol altına alınan kişilerin de aynı suç vasfı ile ifadesi alındı" dedi.

"Şu anda belli değil gibi gözüküyor"

Adliyedeki işlemlerin nasıl yürütüldüğüne değinen Barut, "Asıl önemli olan hangi suç vasfından değil, sulh ceza hakimliğine sevk edilip edilmemeleri ve sulh ceza hakimliğine sevk edilecekse hangi suç vasfıyla sevk edileceği. Burada bir görevi ihmal suçuyla mı, yoksa aynı suçla birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet olmak suçundan mı sevk edildi? Suç vasfı, Sedat Gülener ve itfaiye personeli için belli değil. Bilirkişi görevlendirildi. Tabii daha önce birkaç gün öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin otelde incelemeler yaptığını gördük. Ama sorulan sorular itibarıyla özellikle bundan önceki gözaltına alınan kişilere sorulan sorular, herhangi bir şekilde bilirkişi incelemesi sonucunda ise asli kusurlu olduklarına ilişkin herhangi bir soru sorulmadığını görmekteyiz. Yani şu anda bilirkişi raporunun olup olmadığı veya bilirkişi raporunun kimin asli kusuru olup olmadığı da şu anda belli değil gibi gözüküyor. Ama dediğiniz gibi işin ana noktası yangının nasıl çıktığı, yangın çıkmasından sonra hangi işlemlerin yapıldığı, yangın öncesine ait herhangi bir şekilde otelde denetim yapılıp yapılmadığı, otelin içerisindeki yangın söndürme cihazlarının veya yangın tertibatının çalışıp çalışmadığı yönünde bütün şüphelilere sorular soruluyor" ifadelerini kullandı.

"Bölümlerin hepsi bilirkişi raporları ile aydınlığa çıkacak"

Gözaltı sayısına ilişkin açıklamalarda bulunan Barut, "Kimin kusuru varsa bu da Ankara'da olması, Bolu'da olması, İstanbul'da olması çok da önemli olmadan, kimin kusuru varsa burada cezalandırılmasına yönelik işlemlerin yapılması. Ama bunun için yine belirttiğim üzere kimin kusuru olup olmadığının tespiti açısından bilirkişi raporları bizim için çok önemli. Sonuçta teknik bir konu. Burada denetimin yapılıp yapılmadığı, ruhsatın nasıl verildiği, yetkinin kimde olduğu. Bölümlerin hepsi bilirkişi raporları ile aydınlığa çıkacak. 78 kişinin vefat ettiği bir olayda kimin bir kusuru varsa, kimin ne olduğuna, nerede olduğuna bakılmaksızın hepsi hakkında soruşturmanın açık ve net bir şekilde adil yargılama hakları da gözetilerek devam etmesi gerekiyor. Hangi şüpheli ifade veriyorsa, ifadelerinde geçen kişilerin de ifadelerine başvuruluyor. Onlar da şüpheli sıfatıyla alınıyor. Yani itfaiye görevlilerinin herhangi bir tanesi oraya birisiyle beraber gittiği zaman o kişinin de mutlaka ifadesini almak için Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle soruşturmaya devam ediyor. Bu konuda hiç kimseyi kaçırmamak için, hiç kimseye farklı bir müdahale veya farklı muamele yapılmaksızın kimin ismi geçiyorsa, soruşturma konusu işletmelerde, evraklarda kimin ismi geçiyorsa hepsi Cumhuriyet Başsavcılığına getirerek ifadeleri şu an için alınmaktadır" dedi.

"Grand Kartal Otel'e hiçbir şekilde hiçbir zaman da gitmediği şeklinde belirtilmiş"

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında konuşan Av. Sinan Barut, "Ece Hanım iş güvenliği uzmanı. Tabii kendi ifadesinde ve kendi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda da sadece Gazelle Otel'de görevli olduğu, kendisinin Gazelle Otel'de görevli olarak bu konuda bilgi verdiği, Grand Kartal olayında iş yeri kodunun numarasının farklı olduğu, burada herhangi bir sorumluluğu olmadığı ve hatta Grand Kartal Otel'e hiçbir şekilde hiçbir zamanda gitmediği şeklinde belirtilmiş. Eğer kendisi hiçbir şekilde gitmediği halde Grand Kartal Otel'de iş güvenliği uzmanı olarak yapılmışsa, böyle bir evrakta sonradan hazırlanmışsa, buna ilişkin tabii ki evrakta sahtecilikten de soruşturma devam edecektir. Şu an için bildiğimiz kadarıyla 26 kişi gözaltına alınmıştı. 15 kişi tutuklandı, 4 kişinin şu anda savcılık aşamasındaki soruşturmada ifadesi devam ediyor. Ondan sonraki durumu tekrardan değerlendireceğiz" diye konuştu. - BOLU