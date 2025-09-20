Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler - Son Dakika
Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler

Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler
20.09.2025 16:43
Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler
Haber Videosu

Grand Kartal Otel yangınında panik anları ve kurtarma çabaları güvenlik kameralarında görüntülendi.

Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangın gecesinde kaydedilen ve yaklaşık 20 dakikalık görüntülerde içerideki insanların canlarını kurtarmak için verdikleri mücadele gözler önüne serildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, alevlerin kısa sürede büyümesi ve LPG sızıntısıyla birlikte şiddetini artırmasıyla birlikte lobi ve restoran koridorları yoğun dumanla kaplanıyor.

DUMANLAR İÇERİYE BÖYLE DOLMUŞ

Pencerelerden yükselen alevler de kayıtlara yansıyor. Otelin personel katında saat 03.27'de yapılan bir uyarıyla odaların kapılarının açıldığı, insanların hızla kıyafetlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışlara yöneldiği kamera kayıtlarına yansıdı. Bir başka görüntüde ise koridor duvarındaki kapağın açılarak dumanın içeri dolmasına sebep olduğu görüldü.

PANİK, KAÇIŞ VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Giriş ve otopark kameraları, dumanlar arasında yol bulmaya çalışan insanların çaresizliğini, bazı kişilerin araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalıştığını ortaya koydu. Pist tarafındaki çıkıştan dışarı çıkanların panikle yangını izlediği kayıtlara geçti.

Görüntülerde ayrıca bazı insanların çantalarıyla dışarı çıkması, bazılarının ise yeniden binaya girmeye çalışması dikkat çekti. 6'ncı kattan sundurmaya çıkanlar, pencerelerden inen çocuklu aileler, üst katlara atılan halatlar ve merdivenle yapılan tahliyeler kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler - Son Dakika

Kartalkaya Yangınında Yeni Görüntüler - Son Dakika
