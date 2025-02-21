Kar yağışı dahi söndürmeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor - Son Dakika
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Kar yağışı dahi söndürmeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, kar yağışına rağmen 4 gündür yanmaya devam ediyor.

21.02.2025 14:24  Güncelleme: 17:17
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

Kartepe'de Metan Gazı Yangını 4 Gündür Sürüyor

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kartepe'de Metan Gazı Yangını 4 Gündür Sürüyor

KAR YAĞIŞINA RAĞMEN 4 GÜNDÜR ARALIKSIZ YANIYOR

Bir gün sonra alevleri söndürüp gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Yangın, kar yağışına rağmen 4 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.

Kartepe'de Metan Gazı Yangını 4 Gündür Sürüyor
Kar yağışı dahi söndürmeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor
Kaynak: İHA

Kartepe, kocaeli, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kar yağışı dahi söndürmeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ertugrul Aydın:
    kim sctıysa sonmuyor 4 0 Yanıtla
  • M M:
    Gdo lu beslenmenin sonucu 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kar yağışı dahi söndürmeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor - Son Dakika
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