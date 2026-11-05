Kastamonu Bozkurt'ta çayda mahsur kalan etüt kamyonu uygun şartlarda çekilecek - Son Dakika
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Kastamonu Bozkurt'ta çayda mahsur kalan etüt kamyonu uygun şartlarda çekilecek

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Kastamonu Bozkurt\'ta çayda mahsur kalan etüt kamyonu uygun şartlarda çekilecek
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Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı'na yapılacak köprü için zemin etüdü amacıyla çaya indirilen kamyon, gece yağan sağanakla debisi yükselen çayda mahsur kaldı. Jeofizik mühendisi, can kaybı olmadığını, maddi hasar bulunduğunu ve kamyonun uygun şartlarda çekileceğini söyledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde zemin etütü için çaya indirilen kamyon, yağış sebebiyle debinin yükselmesi sebebiyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerine yapılacak köprü için zemin etüt çalışması yapmak amacıyla çaya kamyon indirildi. Dün akşam yapılan çalışmanın ardından personeller bölgeden ayırılırken, kamyon çalışmanın devamı için çayda bırakıldı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle debisi yükselen çaydaki kamyon mahsur kaldı.

Çayın debisinin yağış sebebiyle yükseldiği için kamyonu çıkartamadıklarını belirten Jeofizik Mühendisi Barış Güloğlu, "Ezine Çayına yapılacak köprü için bu noktaya kamyonumuzu getirdik. Bir süre sonra çalışmayı bıraktık. Hafif şekilde yağmur çiseliyordu, çayın debisi bu kadar yüksek değildi. Sabah geldiğimizde deredeki debi yükselmişti. Herhangi bir can kaybımız yok. Maddi hasar var, onu da sorun etmiyoruz. Uygun şartlar sağlandığında kamyonu buradan çekeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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