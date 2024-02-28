Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebek sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebek sayısı 2'ye yükseldi

Kastamonu\'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebek sayısı 2\'ye yükseldi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki beton direğe çarpan Tofaş marka otomobilde bulunan 4 günlük bebek ağır yaralandı. Bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

28.02.2024 09:12
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan Tofaş marka otomobilde ağır yaralanan 4 günlük bebek hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki 37 AC 570 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada sürücü Müzeyyen Kapıcı, kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, kızı Fatma Kırdı ile 4 günlük torunu da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 4 günlük ismi konulmayan bebek de yaşam mücadelesini kaybetti. Bebeğin annesi Fatma Kırdı ise ileri tetkik ve tedavi için Zonguldak'a sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebek sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebek sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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