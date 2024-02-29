Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu\'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçunu işledikleri belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçunu işledikleri belirlenen 3 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan D.S., T.K. ve V.T.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan D.S. ve T.K. tutuklanırken, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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