Kastamonu\'da Kız İsteme Meselesi Yüzünden Amca ve Yeğene Silahlı Saldırı

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir kişi, kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan amca ve yeğenine kahvehanede kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda amca ve yeğeni hayatını kaybetti, saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Devrekani'de Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında kız isteme mevzusundan dolayı husumet bulunan Murat K. ile Muzaffer Üstüner (65) ve yeğeni Adem Üstüner (45) arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek yatıştırdı. Bir süre sonra Murat K., yanına silah alarak kıraathanede oturan Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'in yanına geldi. Burada Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner'e kurşun yağdıran Murat K., ardından olay yerine gelen polis ekiplerini teslim oldu. Silahlı saldırıda Muzaffer Üstüner ve yeğeni Adem Üstüner olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer ile yeğeni Adem Üstüner'in cenazeleri, Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Üstüner'in yakınları, cinayet mahalline gelerek sinir krizleri geçirdi. Sinir krizleri geçiren Üstüner'in yakınları, sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU