Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

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Kastamonu'da bir polis memuru, ihbarı değerlendirmek için olay yerine gittiği sırada saldırıya uğradı ve şehit oldu. Saldırgan, polis özel harekat timi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan saldırganın annesi ise yaralandı.

01.08.2024 14:32
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Kastamonu'da ihbar üzerine olay yerine gelen 38 yaşındaki polis memuru Ahmet Şahan'ı şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel hareket polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

SLAHLI SALDIRGAN İÇİN 4 SAATLİK OPERASYON

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 32 yaşındaki İsmail Bayam, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Polisi şehit etti, annesini rehin aldı! Uyuşturucu bağımlısı saldırgan öldürüldü

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Polisi şehit etti, annesini rehin aldı! Uyuşturucu bağımlısı saldırgan öldürüldü
Saldırgan İsmail Bayam

Rehin alınan 52 yaşındaki anne S.B. ise oğlunun darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olay yerinde gelişmeleri yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'dan süreçle ilgili bilgi aldı.

Polisi şehit etti, annesini rehin aldı! Uyuşturucu bağımlısı saldırgan öldürüldü

38 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Nevşehir'in Kozaklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin cenazesinin yarın memleketi Kozaklı'da toprağa verilmesi bekleniyor. Şehit Şahan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kastamonu\'da Polis Şehit Edildi, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Polis Şehit Edildi, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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