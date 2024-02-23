Kastamonu'da suç örgütü lideri gözaltına alındı, yakınları gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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Kastamonu'da suç örgütü lideri gözaltına alındı, yakınları gazetecilere saldırdı

Kastamonu\'da suç örgütü lideri gözaltına alındı, yakınları gazetecilere saldırdı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen KAFES-45 Operasyonu'nda suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Ömer Çınar gözaltına alındı. Çınar'ın adliyeye sevki sırasında yakınları gazetecilere saldırarak görüntü almalarını engelledi. Operasyon kapsamında 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 milyon TL'lik haksız kazanç tespit edildi.

23.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-45 Operasyonu'nda gözaltına alınan suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Ömer Çınar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çınar'ın sevki sırasında adliye önünde bekleyen yakınları ise gazetecilere saldırarak görüntü almalarını engelledi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu, Balıkesir ve Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı KAFES-45 Operasyonu düzenlendi.

12 ilde ve 35 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan 21 şüpheli ile birlikte suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Ömer Çınar'da gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Ömer Çınar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çınar'ın adliyeye sevki sırasında adliye önünde bekleyen yakınları, gazetecilere saldırarak hem sözlü hem fiziki olarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K., M.C., T.A. ve O.E. tutuklandı. Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca KAFES-45 Operasyonu'nda MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu çerçevede şüpheliler hakkında suçtan kazanılarak elde edilen mal varlığı değerlerine yönelik şüpheli banka hesaplarına, ele geçirilen nakit paraya ve 1 adet lüks marka araca da el konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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