Katil Damat, Eşiyle Birlikte 4 Kişiyi Öldürdü, Hatay'da Yakalandı - Son Dakika
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Katil Damat, Eşiyle Birlikte 4 Kişiyi Öldürdü, Hatay'da Yakalandı

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Adana'da eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren katil damat, annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Katilin ifadesinde 'Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım' dediği öğrenildi. Katil ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

24.06.2024 17:27
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Katil damat, "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım"

Eşiyle birlikte 4 kişiyi öldüren katil damat, annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak için gittiği Hatay'da yakalandı

Polis tarafından muhafaza altına alınan Deniz bebek, sağlık kontrollerinin ardından sevgi evine verildi

ADANA - Adana'da eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren katil, annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Katilin ifadesinde "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Katil ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Haziranda Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce Hakim Aba ve Şükran Aba evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu. Sürekli kavga eden çift, son kavgalarında Şükran Aba, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi.

"Aileler arasında çıkan kavgada katil damat 4 kişiyi öldürdü"

Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışma sırasında Hakim Aba yanındaki tabancayı çıkartarak, kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken komşularının "Hakim yapma" dediği dikkat çekti.

"Cinayet polisleri Irak'a kaçma hazırlığındayken yakaladı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu katili yakalamak için KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katilin babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığını belirledi. Ekipler şüphelinin Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesindeki saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şüphelilerin Irak'a kaçacağı öğrenildi.

"Nevrim döndü öldürdüm, pişmanım",

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 3 aylık Denize bebeği de ekipleri muhafaza altına alarak Adana'ya getirdi. Deniz bebek 112 Sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığını belirlendi ve sevgi evlerine teslim edildi.

Öte yandan, Hakim Aba cinayeti işlediği sokakta bir bakkal dükkanı işlettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katil Damat, Eşiyle Birlikte 4 Kişiyi Öldürdü, Hatay'da Yakalandı - Son Dakika

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