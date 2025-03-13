Katledilen Fatma'nın acılı babası: "Gelinlik yerine kefen giydirdim" - Son Dakika
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Katledilen Fatma'nın acılı babası: "Gelinlik yerine kefen giydirdim"

Katledilen Fatma\'nın acılı babası: "Gelinlik yerine kefen giydirdim"

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babası açıklamalarda bulundu.

13.03.2025 20:13
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen 27 yaşındaki Fatma Kara'nın babası açıklamalarda bulundu. Kızının takıntılı olduğunu söylediği zanlı tarafından daha önce de çok kez şiddete maruz kaldığını söyleyen baba, "Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim" dedi.

Olay, 11 Mart'ta saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olgun G. (34) ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Olgun G. kadını darbetmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan, daha önce de Olgun G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi. Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Alkol aldık, tartışma çıkınca birbirimize vurmaya başladık. Kendime hakim olamadım; Fatma'nın yerde hareketsiz olduğunu görünce öldüğünden şüphelendim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Oğlum, ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor"

Evladının acısını yaşayan Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, olay anını güçlükle anlattı. Kara, "Sabah saatlerinde kızımı aradım, ulaşamadım. Defalarca aradım açmadı. Saat 12'de tekrar aradım açmayınca kızımı merak ettim ve oğlumu Ödemiş ilçesine gönderdim. Kızım orada ablasının evinde kalıyor ve kardeşinin çocuklarına bakıyordu. Olgun G. takıntılı bir şahıs ve kızımı takip ediyor. Zaten daha öncelerden de rahatsız ediyormuş. Belki 7-8 kez kızımı darp etmiş. Kolu kırıldı, bir gün gözü morardı. Bunları sorduğumda 'Kapı çarptı' gibi bahaneler söylüyordu. Çocuk da bunu tehdit ediyor. Normal bir insan olsa bunları herhalde yapmaz. Bu esnada kızım doğum günü için aynı mahallede oturan arkadaşının evine gidiyor. Telefonunu da ablasının evinde şarjda bırakıyor. Oğlumda Ödemiş'e varır varmaz önce ablasının evine gidiyor orada olmadığını görünce nerede olduğunu öğrenip ablasının arkadaşının evine gidiyor. Oğlum mahallede kızımın diğer arkadaşının evine giderken maalesef bu şahıs karşıdan geliyor. Benim oğlum da bu şahsı tanıyor. Sokakta yanından geçince işkilleniyor ve koşuyor. Mahallenin köşesine bakınca ablasını kanlar içinde yerde yatarken görüyor. Kızımı öldüren cani de hızla motoruna biniyor ve kaçıyor" diye konuştu.

"Çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim"

Yılmaz Kara, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "İçim o kadar yanıyor ki ben kızımı gördüğümde kafası resmen dağılmış durumdaydı. Bir baba olarak ben şunu söylemek istiyorum. Kızım, benim ve oğlumun başının belaya girmesinden korktuğu için yaşadıklarını bize anlatmadı. Bu şahıs tarafından yapılan baskılar artınca çocuğum gidiyor şikayette bulunuyor ve uzaklaştırılma kararı aldırıyor. Çocuğuma o gün kumpas kuruyor ve sokakta feci şekilde dövüyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir baba olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek istiyorum. İdam cezasının getirilmesini istiyorum. 27 yaşında çocuğuma gelinlik giydireceğime, kefen giydirdim. Buz gibi evladımı toprağa verdim. Ayakta duracak halim yok. Ben kızıma kıyamazken başkalarını benim çocuğuma kıydı. Hiçbir annenin, babanın acı çekme hakkı yok. Bebeklikten evlilik çağına kadar, gelinlik çağına kadar kuzu gibi bakıyorsun ama takıntılı şahıs geliyor senin evladını senden koparıyor. Gencecik bir çiçeği koparıyor. İçim köz gibi yanıyor. Çok kötü bir vahşet, çok kötü bir olay."

"Annesi bana emanet etmişti"

Önceki yıllarda hayatını kaybeden annesinin Fatma'yı kendisine emanet ettiğini söyleyen ve Fatma Kara'nın yanında büyüdüğü akrabası Çiğdem Duran da, "Bu acının tarifi gerçekten yok. Benim canımı aldı. Annesi bana emanet etti. Emanetine 27 yaşına kadar bakabildim. Bu insanlık değil, başka bir şey. Çocuğumu mahvetmiş. Çocuğumu benden aldı. Benim yanımda yaşıyordu zaten. Annesi bana emanet etmişti onu. Bana anneler gününde hediye alırdı. Beni çocuğum 'Sen annem gibisin' diyordu bana. Ben ona kıyamazken buz gibi topraklara koyuldu. Saçının teline zarar gelmesini hiç istemedim. Artık kimsenin canı yanmasın. İdamın gelmesini istiyorum. Hiçbir anne çocuksuz kalmasın" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Katledilen Fatma'nın acılı babası: 'Gelinlik yerine kefen giydirdim' - Son Dakika

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