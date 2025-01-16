Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

Geniş Video İzle

Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim tırmanıyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine çıkan kavgada çok sayıda cemaat mensubu yaralanmış, görüntüler büyük ses getirmişti. Gerilim cemaat üyelerine de sıçrarken Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki mülkler mahkemelik oldu, Ankara'da üyeler konut ihlali suçlamasıyla karakolluk oldu.

16.01.2025 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde kardeşler arasında bir süredir miras paylaşımı dolayısıyla devam eden uyuşmazlık sürüyor. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etmiş ve kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanırken köye çok sayıda jandarma gönderilmişti.

CEMAATİN MÜLKLERİ MAHKEMELİK OLDU

Menzil'deki "miras" tartışmasının camide, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi, gündemdeki yerini korurken kardeşler arasındaki servet kavgasına cemaat üyeleri de dahil oldu. Cemaatin Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki mülkleri mahkemelik oldu. Adana'da dergâh olarak kullanılan bir yapı için faizli kira istendi. Ankara'da ise müritler konut ihlali suçlamasıyla karakolluk oldu.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

"DAİREYE İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE GİRİLDİ"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara'da Ufuktepe Şehir Gökhan Osman Karaduman Polis Merkezi Amirliği'ne "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla başvuran B.Ş., Keçiören'de bulunan bir daireye izinsiz bir şekilde girildiğini iddia etti. B.Ş'nin ifadesinde, "Daireye gittiğimde kilidin değişmiş olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde, T.Ü. ve yanında isimlerinin bilmediğim birkaç kişi daha olduğunu gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler geldi ve ben polislerden bu şahısların dairemden çıkarmalarını istedim. Bu daireyi arkadaşlarım ve ailemle birlikte zaman zaman vakit geçirmek için kullanmaktayım. Daireme benden izinsiz giren T.Ü. ve yanındaki şahıslardan ayrıca kapıyı açan çilingirden de davacı ve şikâyetçiyim" ifadeleri yer aldı.

"BUNLAR CAMİ AVLUSUNA İŞEDİLER"

Öte yandan Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük kavgaya ilişkin paylaştığı videoda, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılmaması değil, bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler kendilerine. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ KÖYDE

Kavganın boyutları her gün büyürken Serhendi Vakfı'nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı'ndan ayıran Saki Erol'un özel koruma sayısını artırdığı, yükselen tansiyon sonrası köye özel harekat timlerinin sevk edildiği öğrenildi.

NAMAZ KILDIRIRKEN BİLE TETİKTELER

Erol'un camide namaz kıldırırken hemen arkasında ayakta duran korumaların bir saldırıya karşı tetikte bulunduklarını aktaran Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, "Yiyeceğine, içeceğine zehir konulabileceği konusunda uyarıldığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

3-sayfa, Türkiye, İnşaat, Ankara, Cemaat, Yaşam, Miras, Kavga, Hukuk, Cami, Dini, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Bayram Izgoren:
    tarikatlarde artik sirketlesti bu devirde dini kendin yasiyacaksin camide 83 11 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Hani bunlar dünya menfaati peşinde değillerdi.Para işin içine girdi mi gerçek yüzleri ortaya nasılda ortaya çıkıyor ama anlayana tabi 86 7 Yanıtla
  • veysel unlu:
    en buyuk tehlike cemaatler. din allah ile kul arasinda yaşanir. 3 şahis put olur. 62 7 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Yazık inanki millet oraya gidip hizmet ediyor milletin derde bak insanlar nezaman uyanacak okadsr malı nerde edindi millete yetinin sükür kendilerine yadır mevlam.su 56 6 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Cemaat istiyorsanız camilere gelin illa bir yerlere hizmet etmek veya bağlanmak zorunda değilsin müslüman kardeşler Camileri doldurun Allah hepimize yeter o en iyi gören ve bilendir Allah'tan büyük ilah yoktur. 52 5 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    sözde dinciler... elhamdülillah Müslümanım ama bunlar kadar malk mülk dersine düşmedim 42 7 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    hani mal mülk herşey Allah'ın dı. Lüks yaşayıp müritleri böyle inandırıyordunuz kimse itiraz edemiyordu. şeyhin ipine sarıl derken ip mi koptu 41 4 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    fakir sömürücü kan emiciler devlet ellerinden herşeyi almalı sanki çalışıp kazandılar halkın parası ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılsın hani dünya malının önemi yoktu sahtekarlar... 38 4 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    ben çok oldu soyleyeli. din istismarcilari 34 4 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    ne tarikatı ya bunlar sakallı holding 34 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:54 İstanbul’da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı İstanbul'da sahte içki baskını: Binlere litre kaçak alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:59:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.