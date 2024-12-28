Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

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Denizde kaybolan adamın cesedi 6 gün sonra sahilde bulundu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 gün önce denizde kaybolan 59 yaşındaki adam Ayazma Sahili'nde ölü bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık'ta kaybolan 59 yaşındaki R.O., için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin 6 gündür aradığı şahıs Marmara Denizi'nin Mesudiye Sahili'ne yakın bölgesinde vatandaşlar tarafından bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, hareketsiz şekilde suda duran adamı kıyıya çıkardı. R.O.'ya ait olduğu tespit edilen ceset Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.