Kaybolan Dağcı Kız Kardeşler Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Dağcı Kız Kardeşler Bulundu

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Aladağlar'da kaybolan Belaruslu dağcı kız kardeşler, 4 gün sonra Kayseri'de sağ olarak bulundu.

20.11.2024 18:55
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Aladağlar'da kaybolan dağcı kız kardeşler Kayseri'de bulundu

KAYSERİ - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeş, kaybolmalarının 4. gününde Kayseri'de bulundu.

16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan arama çalışması başlatılmıştı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma Timleri, AFAD, UMKE ve STK ekipleri ile birlikte Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da kayıp kız kardeşler için bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

Ekiplerin aramaları sonucunda kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Aladağların devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde sağlık durumları iyi olarak bulundu.

Kız kardeşlerin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Pazar gününden itibaren kendilerinden haber alınamayan ve Belarus Ankara Büyükelçiliği tarafından Niğde 112 AÇM'ye kayıp ihbarı verilen, Belarus uyruklu kayıp şahıslar, İlimiz sınırları içerisinde Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Boğazı Taş Ev mevkiinde Jandarma, AFAD, UMKE ve Akredite STK'lar tarafından yapılan yoğun arama çalışmaları neticesinde sağlıklı olarak bulunmuştur. Çalışma yapan bütün ekiplere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaybolan Dağcı Kız Kardeşler Bulundu
Kaynak: İHA

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