Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Cinayeti Aydınlatıldı

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Muğla, Fethiye ilçesinde 2010 yılında ailesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp şahıs müracaatı yapılan Erdoğan Bozkurt isimli şahsın Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ve üç ay süren çalışma ile Ovacık Mahallesi Deliktaş Mevkiinde 2005 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin üç ay boyunca sürdürdüğü çalışma sonrası Erdoğan Bozkurt'un C.K., Z.K., N.P., Ş.K., ve H.C. isimli şahıslar tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler Kasım ayı sonunda yapılan operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cinayete kurban giden Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemik ve diğer bulgular Ovacık Mahallesi Deliktaş Mevkiinde, Jandarma Kadavra Köpeği 'Sefil'in işaret ettiği noktada yapılan kazı çalışması ile bulundu. Bulunan kemikler kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. - MUĞLA