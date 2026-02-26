7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu - Son Dakika
26.02.2026 09:08  Güncelleme: 09:30
Hatay'da psikolojik rahatsızlığı bulunan ve misafir olarak bulunduğu dayısının evinin penceresinden atlatıp sırra kadem basan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmalarının yedinci gününde ilk iz bulundu. Kayıp gence ait eşyaları arazide bulduklarını ifade eden ağabey, umutla gelecek iyi haberi beklediklerini belirtti.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 7 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem basmıştı. Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. 

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin sahadaki çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Kardeşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Tarık Çalışkan, Uğur'a ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

"KARDEŞİM İÇİN ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ben kaybolan Uğur Çalışkan'ın abisiyim. Kardeşim Uğur, 7 günden beri kayıp ve en son Pazar günü dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Uğur Çalışkan, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

