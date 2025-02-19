Kayıp Kedi Polis Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Kedi Polis Tarafından Bulundu

Antalya'da kaybolan cins kedi, polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi. Tedaviye başlandı.

19.02.2025 23:21
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Kaybolan cins kediyi polisler bulup sahibine teslim etti

1 hafta önce işyeri önünde bir genç tarafından alınan kedi, polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası kedinin sahibi kadın büyük sevinç yaşadı

Pakize Acar: "Psikolojisi bozulmuş ve hırçınlaşmış durumda"

ANTALYA - Antalya'da yoldan geçen bir gencin kucağına alarak götürdüğü British Shorthair cinsi kedi Asayiş ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda 1 hafta önce işyerinin önünde girdiği aracın altından kaybolan British Shorthair cinsi Duman isimli kedi, sahibinin müracaatının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede kamera çalışması yapan ekipler, kameralarda kediyi götürdüğünü belirledikleri genci olay yerinin yakınında ele geçirdi. Kediyi aldığını önce inkar eden 17 yaşındaki genç, polis ekiplerinin ısrarlı tutumu karşısında kediyi getirerek asayiş ekiplerine teslim etti.

Ekiplere teşekkür etti

Ekipler kediyi sahibine teslim ederken, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden Pakize Acar "Duman bizim ailemizin bir parçası. Çocuklarım tam 1 haftadır uykuyu unuttu. Bulunduğu için çok sevindiler. Kedimizin gözünde enfeksiyon var, psikolojisi bozulmuş ve hırçınlaşmış durumda. Tedavisine hemen başlandı. Ben götüren kişi hakkında şikayetimden vazgeçmiyorum. Eğer vazgeçersem benim yaşadıklarımı başka hayvan severler de yaşayabilir" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Kedi Polis Tarafından Bulundu - Son Dakika

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