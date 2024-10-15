Kayıp Rojin Kabaiş'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Rojin Kabaiş'in Cesedi Bulundu

Van Gölü'nde kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi bulundu. Aramalar sonrası tespit edildi.

15.10.2024 22:48
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Kayıp Rojin'in cesedi Van Gölü'nde bulundu

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü'nde bulundu.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 günde acı haber geldi.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü, Eylül, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Rojin Kabaiş'in Cesedi Bulundu - Son Dakika

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