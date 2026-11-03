Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir'in ölümünde tasarlama görmedi, sanığa müebbet verdi - Son Dakika
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Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir'in ölümünde tasarlama görmedi, sanığa müebbet verdi

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Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir\'in ölümünde tasarlama görmedi, sanığa müebbet verdi
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Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir\'in ölümünde tasarlama görmedi, sanığa müebbet verdi
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Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi, evinin önünde fabrika müdürü Mustafa Demir'i öldüren sanık M.Ş.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme tasarlayarak öldürme talebini kabul etmezken sanık, cinayeti tasarlamadığını ve iş istemek için gittiğini savundu.

Kayseri'de evinin önünde fabrika müdürü Mustafa Demir'i öldüren sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 25 Nisan 2026 tarihinde evinin önünde öldürülen fabrika müdürü Mustafa Demir'in cinayetine ilişkin davada karar duruşması görüldü. Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ş., avukatlar ve Mustafa Demir'in ailesi katıldı. Duruşmada söz alan aile avukatı, sanığın Mustafa Demir'i tasarlayarak, takip ettiğini ve kendilerine göre tetikçi olarak bu cinayeti işlediğini savundu. Avukat, sanığın tasarlayarak öldürme suçundan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise savcılığın tasarlayarak öldürme değerlendirmesine karşı çıktı. Mustafa Demir ile müvekkilinin 18 yıllık geçmişi bulunduğunu belirten avukat, sanığın olay yerine öldürme amacıyla değil, alacağını istemek ve iş bulabilmek için gittiğini savundu.

Tasarlama suçunun oluşması için öldürme kararı ile eylem arasında belirli bir sürenin bulunması gerektiğini söyleyen avukat, bu yönde dosyada herhangi bir kanıt olmadığını ileri sürdü. Sanığın hakarete uğradığını iddia eden avukat, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Ayrıca sanığın olayın ardından kaçmadığını ve kolluk kuvvetlerine teslim olduğunu belirterek takdiri indirim hükümlerinin de değerlendirilmesini istedi.

"Öldürmeye gitmedim, iş istemeye gittim"

Tutuklu sanık M.Ş. ise pişman olduğunu ancak cinayeti tasarlamadığını söyledi. Mustafa Demir ile 18 yıl birlikte çalıştıklarını belirten sanık, aralarında kırgınlıklar bulunduğunu ancak olay günü iş istemek amacıyla Demir'in yanına gittiğini öne sürdü. Demir'in kendisine hakaret ettiğini ve elini beline götürdüğünü iddia eden sanık, kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini savundu. Olayın ardından saklanmadığını ve karakola teslim olduğunu belirten M.Ş., yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.

Duruşmada savcılık, M.Ş.'nin tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme M.Ş.'nin tasarlayarak öldürme suçundan değil, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar vererek, müebbet hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: İHA
Mustafa Demir3. SayfaMahkemeKayseriGüncelSon Dakika

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