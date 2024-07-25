Kayseri-Ankara Yolunda Korkunç Kaza: Anne ve Baba Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

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Kayseri- Ankara yolunda meydana gelen trafik kazası faciayla bitti. 5 kişilik aileden anne ve baba can verirken 3 çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde Samet Dağcıoğlu idaresindeki otomobil ile F.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta bulunan 35 yaşındaki Samet Dağcıoğlu ve 32 yaşındaki eşi Leman Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve F.B. ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.