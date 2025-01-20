Kayseri'de Baba Oğlunu Vurdu, Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Baba Oğlunu Vurdu, Operasyonla Yakalandı

Kayseri\'de Baba Oğlunu Vurdu, Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de baba, 7 yaşındaki oğlunu tüfekle vurduktan sonra evde kendini kilitledi. Özel harekatla yakalandı.

20.01.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüfekle 7 yaşındaki oğlunu vuran şahıs kendisini eve kilitledi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, özel harekat polisinin operasyonuyla alındı.

Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Fetih sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda; iddiaya göre V.K., oğlu D.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı D.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken baba V.K. ise kendisini eve kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, V.K.'yi ikna etmeye çalıştı. V.K.; Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla V.K. evden alınırken yaralı D.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Melikgazi, Güvenlik, Politika, kayseri, 3-sayfa, Polis, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Baba Oğlunu Vurdu, Operasyonla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Baba Oğlunu Vurdu, Operasyonla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.