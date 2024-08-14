Kayseri'de Bir Şahıs Parkta İntihar Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Bir Şahıs Parkta İntihar Etti

Kayseri\'de Bir Şahıs Parkta İntihar Etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.08.2024 22:50
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı. Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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