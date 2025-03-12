Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.
Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi. Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. ise gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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