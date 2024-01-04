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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmada sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmada sanık hakim karşısına çıktı

Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı çatışmaya ilişkin yargılanan sanık, duruşmada kavga esnasında düştüğünü ve elindeki silahın patladığını söyledi. Şehit polisin ailesi ise en ağır cezayı istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Kayseri\'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmada sanık hakim karşısına çıktı
04.01.2024 - 15:10,
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Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmaya ilişkin 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmadaki ifadesinde; kavga esnasında yere düştüğünü ve elindeki silahın patladığını söyledi.

Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı çatışmaya ilişkin yargılanan sanıklar Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar; M.T., H.T., C.T., C.T., M.C., M.C., İ.C., H.T. ve tutuklu sanık A.T. hazır bulundu. Tutuklu sanık A.T. davaya SEGBİS ile bağlanırken müşteki; D.A., A.A. ve taraf vekilleri de duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık A.T. mahkemede verdiği ifadede; "Kavga esnasında elimde silah varken yere düştüm. Ben düşünce silah patladı, polisi görmedim, kasıtlı olarak öldürmedim" dedi.

Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi müşteki D. Akpınar; "Sanık eşimi öldürdü, çocuklarımı yetim bıraktı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Şehit Polis Murat Akpınar'ın ağabeyi müşteki A. Akpınar ise; "Sanık en ağır ceza neyse onu alsın istiyoruz" dedi.

Görülen duruşmada mahkeme heyeti sanık A.T.'nin tutukluluk halinin devamına, davanın da eksiklerin giderilmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Olay

Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta, 13 Ağustos 2023 tarihinde bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T, beraberindeki M.T. ile kıraathanedekilerle tartışmaya başlamış, olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar, A.T'nin tüfekle ateş açması sonucu göğsünden yaralanmıştı. Şehit Polis Akpınar, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 gün süren yaşam mücadelesi sonrası şehit olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı çatışmada sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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