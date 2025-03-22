Kayseri\'de Provokatif Paylaşıma Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medya platformundan 'Polis vuracağız yarın, silahlar hazır arkadaşlar' paylaşımı yapan şahısla birlikte 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçları çerçevesinde paylaşım yapan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünce koordineli olarak sosyal medya platformları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Suç işlemeye Tahrik' suçları kapsamında yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 'Polis vuracağız yarın silahlar hazır arkadaşlar' şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan O.K. (43) tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca tespiti yapılan Ç.A., A.K., M.M.T., C.Ö., V.Y.Ç., A.C.A., S.K, T.F. yakalanarak haklarında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ