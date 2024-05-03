Kayseri'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Kayseri\'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yolcu yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2024 11:04
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında takside bulunan 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi ile Hilal Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 42 FEC 68 plakalı hafif ticari araç ile 38 T 0405 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan yolcular C.P. ve H.P. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise C.P. ve H.P.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve ticari taksi çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 yolcu yaralandı - Son Dakika

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