Kayseri'de torununu kazara öldüren dede yargılanıyor - Son Dakika
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Kayseri'de torununu kazara öldüren dede yargılanıyor

Kayseri\'de torununu kazara öldüren dede yargılanıyor

Kayseri'de torununun elinden silahı almaya çalışırken, kazara silahın ateş alması sonucu torununun ölümüne sebebiyet veren dedenin yargılanmasına başlandı. Dede, savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.

08.08.2024 13:20
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Kayseri'de iddiaya göre torununun elinden silahı almaya çalışırken, kazara silahın ateş alması sonucu torununun ölümüne sebebiyet veren dedenin yargılanmasına başladı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık D.B., müştekiler ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan dede D.B..; torununun kendisini çok sevdiğini ve sıkıntılı olduğu zamanlarda kendisine başvurduğunu belirtti. Olay günü torununun babasıyla tartıştığını ve kendisini çağırdığını söyleyen D.B.; torununun evin içindeki tüfeği bularak alıp paçasının arasına koyduğunu gördüğünü ve tüfeği elinden almaya çalışırken kazara patladığını söyledi. D.B.; olayın ardından 112'yi arayarak, yardım çağırdığını ve suçsuz olduğunu iddia etti. Hayatını kaybeden İ.B.'nin babası M.B. ise; babasının ifadelerinin doğru olduğunu ve torununa kıyacak biri olmadığını belirtti. Anne Ş.B. de eşinin ve kayınbabasının ifadelerinin doğru olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti; eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanık D.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 13 Nisan saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.B., dedesi D.B.'nin evinden tüfeği aldı. Dede D.B. torununun elinden tüfeği almak isterken, silahın kazara ateş alması sonucu İ.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de İ.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İ.B.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dede D.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de torununu kazara öldüren dede yargılanıyor - Son Dakika

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