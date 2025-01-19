Kayseri'de Tüfekli-Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Kayseri'de Tüfekli-Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 4 şüpheli yakalandı.

19.01.2025 16:06
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Kayseri'de cinayet: Tüfekli, bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi hayatını kaybederken, olayın şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan 1 E.Ç. ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis; çevrede yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirirken şüphelileri yakalamak için ise metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, E.Ç. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de Tüfekli-Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tüfekli-Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Tüfekli-Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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