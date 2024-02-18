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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

-Uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirilirken, 8 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan, 4'ü ise 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ekipler tarafından yapılan aramalarda; 9 parça halinde 265,41 gram uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve bunlara takılı şarjör, 9 adet fişek ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 8 şahıs adliyeye sevk edilirken, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yakalanan 4 şahıs tutuklandı.