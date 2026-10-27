Kayseri\'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir çiçekçi dükkanı, 2 motosikletle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. Şahısların dükkanı kurşunlamadan önce iş yeri sahibinin yanına gelerek, dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

DAHA DÜN KİRALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, dün kiralandığı öğrenilen çiçekçi dükkanı motosikletlerle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

ÖNCE UYARMIŞLAR

Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve şüphelilerin kurşunlamadan önce dükkana gelerek, iş yeri sahibine kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.