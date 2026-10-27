Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri\'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı
Haber Videosu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün kiralanan çiçekçi dükkanı, 2 motosikletle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. Şahısların önceden işyeri sahibine dükkanı kurşunlayacaklarını söylediği öğrenilirken, polis kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir çiçekçi dükkanı, 2 motosikletle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. Şahısların dükkanı kurşunlamadan önce iş yeri sahibinin yanına gelerek, dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

DAHA DÜN KİRALANDI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, dün kiralandığı öğrenilen çiçekçi dükkanı motosikletlerle gelen 4 şahıs tarafından tüfeklerle kurşunlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

ÖNCE UYARMIŞLAR

Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve şüphelilerin kurşunlamadan önce dükkana gelerek, iş yeri sahibine kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Ekipler olay sonrası kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Ülkenin konuştuğu Zeynep’ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde... Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İbrahim Tatlıses’in klibindeki güzeldi Yıllar sonra ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ali Koç’un Gazze için söyledikleri alkış topladı Ali Koç'un Gazze için söyledikleri alkış topladı
Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı Meclisin en genç milletvekili Rumeysa Kadak nişanlandı
Derbi öncesi bomba görüntü Derbi öncesi bomba görüntü
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Erken seçim için tarih verdi Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
01:12
Antalya’da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
Antalya'da hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu: 5 ölü, 1 yaralı
23:39
Antalya’yı yağış ve fırtına vurdu Görüntüler korkunç
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç
23:26
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
23:24
Puan farkı 6 Dev derbide kazanan Galatasaray
Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
23:22
Derbiye damga vuran görüntü İsmail Kartal’a tepki yağdı
Derbiye damga vuran görüntü! İsmail Kartal'a tepki yağdı
23:14
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı
23:07
Türk aileye Vietnam’da şok Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
Türk aileye Vietnam'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar
22:51
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
Ürdün’den Suriye’nin güneyine hava harekatı
22:31
Derbide ortalık karıştı Osimhen’in hareketine kırmızı kart tepkisi
Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi
21:39
İdlib’de silah deposunda büyük patlama Mühimmatlar havaya saçıldı
İdlib’de silah deposunda büyük patlama! Mühimmatlar havaya saçıldı
21:36
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Fon soruşturmasında iki şirketin faaliyetleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 01:40:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei