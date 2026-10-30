Kayseri Melikgazi'de dini nikahlı çift kapıcı dairesinde birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de dini nikahlı çift kapıcı dairesinde birbirini bıçakla yaraladı

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Kayseri Melikgazi\'de dini nikahlı çift kapıcı dairesinde birbirini bıçakla yaraladı
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Kayseri Melikgazi\'de dini nikahlı çift kapıcı dairesinde birbirini bıçakla yaraladı
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Kayseri Melikgazi'de apartmanın kapıcı dairesinde dini nikahlı çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; çift bıçakla birbirini yaraladı. Yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan çift tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kapıcı dairesinde Y.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı. Çıkan kavgada çift bıçakla birbirilerini yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Melikgazi3. SayfaKayseriGüncelKavgaPolisSon Dakika

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