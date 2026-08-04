Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

İncesu ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü sabah saatlerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüsün içinde bulunan 20 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkiisinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Otobüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde UMKE ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri güzergah üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, İncesu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri’de yolcu otobüsü yan yattı, kazada 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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