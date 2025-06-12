Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde gece saatlerinde Emrullah A. idaresindeki 31 KK 548 plakalı minibüs, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir şahıs, bagajda taşınan ve kazada telef olan horozu eline alarak kalp masajı yapmaya başladı. Şahsın horozu yaşatma mücadelesi kameraya yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı - Son Dakika
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