Kaza Sonrası Cirit Sporcusu Yağmur Dedecan'ın Cenazesi Gözyaşlarıyla Karşılandı

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Kazada ölen cirit sporcusu Yağmur, memleketinde gözyaşları ile karşılandı

MERSİN - Adana'da seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın cenazesi Tarsus'ta gözyaşları içinde karşılandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Baba Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ı yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile birlikte Malatya'ya gitti. Malatya'dan kızları Yağmur ve Hazal Dedecan ile birlikte Mersin'e dönen Ahmet Dedecan'ın kullandığı otomobil, Adana otoyolunda kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada cirit sporcusu Yağmur Dedecan öldü, Ahmet ve Hazal Dedecan ise ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Ahmet ile kızı Hazal Dedecan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet ve Hazal Dedecan'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsisi tamamlanan Yağmur Dedecan'ın cenazesi, annesi ve yakınları tarafından Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Yağmur'un cesedi burada gözyaşları içinde karşılandı.