Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta-Antalya kara yolunun Kazak tünelleri çıkışında yolcu otobüsü devrildi; ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aracın alt kısmında uyuduğu belirtilen kişinin öldüğü, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Isparta- Antalya kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Kaza, Isparta-Antalya kara yolu Kazak tünelleri çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. kazada aracın alt kısmında uyuyan ve ismi öğrenilemeyen yedek şoförün hayatını kaybettiği bildirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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