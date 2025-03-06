Kazanın Acı Detayı: Ebeveynlerini Kaybeden Bebek - Son Dakika
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Kazanın Acı Detayı: Ebeveynlerini Kaybeden Bebek

Düzce'de kaza sonucu hayatını kaybeden çiftin 5 günlük bebeği yoğun bakımda, durum ciddiyetini koruyor.

06.03.2025 00:29
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Karı-kocayı hayattan koparan kazada kahreden detay: 5 günlük bebekleri ile birlikte evlerine dönüyorlarmış

Anne ve babasız kalan bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Hayatını kaybeden çift Düzce'de yan yana toprağa verilecek

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobilin gişelerdeki betona çarpması neticesinde karı ve kocanın hayatını kaybettiği feci kazadaki acı detay yürek burktu. Çiftin, doğum için İstanbul'a gittikleri ve 5 günlük bebekleriyle Düzce'deki evlerine dönerken faciayı yaşadıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden çift, Düzce'de aynı yerde yan yana toprağa verilecek. Bebeğin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halinde olan Selman Güngöridaresindeki 81 DY 180 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerce araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Yonca Haymana Güngörve yeni doğan 5 günlük kızları Su Alya Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan anne Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çift yan yana defnedilecek

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda doktor olarak görev yapan ve 2021 yılında evlendikleri öğrenilen Yonca Haymana Güngör ile eşi Selman Güngör bugün Düzce'de Merkez Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilecek.

Bebeğin durumu ciddiyetini koruyor

Öte yandan, feci kazada anne ve babasını kaybeden 5 günlük Su Alya Güngör isimli kız bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çekilen fotoğrafta, hurdaya dönen otomobilin arkasında görülen bebek puseti detayı ise yürek burktu.

Kaynak: İHA

Düzce, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazanın Acı Detayı: Ebeveynlerini Kaybeden Bebek - Son Dakika

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