Kazdağları'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Kazdağları'nda bin 700 metre yükseklikte kara saplanan araç kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı, bin 700 metre yükseklikte Kartal Çimeni mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları ilerleyemeyen şahıslar kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin 700 metre yükseklikte mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personeli yetişti.

Kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu mahsur kalanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekiplerine minnettarlıklarını dile getirirken, yetkililer bölgede olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.