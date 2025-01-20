Kazdağları'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Kazdağları'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bin 700 metre yükseklikteki Kartal Çimeni mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

20.01.2025 22:42
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Kazdağları'nda bin 700 metre yükseklikte kara saplanan araç kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı, bin 700 metre yükseklikte Kartal Çimeni mevkiinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçları ilerleyemeyen şahıslar kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin 700 metre yükseklikte mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personeli yetişti.

Kurtarma ekiplerinin çabaları sonucu mahsur kalanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekiplerine minnettarlıklarını dile getirirken, yetkililer bölgede olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazdağları'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika

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