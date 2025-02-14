Keçiborlu'da 16 Yaşındaki Çocuk Ormanlık Alanda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Keçiborlu'da 16 Yaşındaki Çocuk Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Keçiborlu\'da 16 Yaşındaki Çocuk Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

İsparta'nın Keçiborlu ilçesinde ava giden 16 yaşındaki Kemal Aksüzek ölü olarak bulundu. Soruşturma sürüyor.

14.02.2025 15:39
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 10 Şubat'ta "ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek, 3 gün süren geniş çaplı arama çalışmalarının ardından dün ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan amca Mehmet Aksüzek, "Bulunduğu yer benim evime çok yakın bir noktadaydı fakat ben hiç silah sesi duymadım. Çok fazla silah oyunu oynuyordu; ben onlardan etkilendiğini düşünüyorum" dedi.

Olay, 10 Şubat 2025 Pazar günü Keçiborlu ilçesi Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinin ihbarı üzerine Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına termal dronlar, iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve Aydın'dan gelen jandarma insansız hava aracı da katıldı. Yapılan detaylı taramalarda, Kemal Aksüzek'in cansız bedeni, evine yaklaşık 500 metre mesafede ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aksüzek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Olay yeri inceleme ve adli soruşturma kapsamında ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor. Bir kez daha evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Isparta halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

16 yaşındaki Aksüzek son yolculuğuna uğurlandı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası, Kemal Aksüzek'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre intihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi. Aksüzek'in cenazesi, bugün cuma namazını müteakip Keçiborlu ilçesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Amca Mehmet Aksüzek: "En son birlikteydik, 'ava gidiyorum' dedi, bir daha dönmedi"

Merhum Kemal Aksüzek'in en son görüştüğü amcası Mehmet Aksüzek, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kuzulara bakıyordum, o sırada bir silah sesi duydum ama ses aşağıdan geldi, yukarıdan gelmedi. Daha sonra Kemal'i gördüm ve nereye gittiğini sordum. Bana ava gittiğini söyledi. 'Yanıma gel, beş dakika bana yardım et, atılları temizle' dedim. Temizlik sırasında bana yukarıda bir kuşa ateş ettiğini, ancak vuramadığını anlattı. Daha sonra tekrar ava gideceğini söyledi ve gitti. Ondan sonra bir daha geri dönmedi."

"Evime çok yakın bir noktada bulundu ama hiç silah sesi duymadım"

Kemal'in nasıl öldüğüne dair bir bilgisinin olmadığını ifade eden amca Aksüzek, "Ekipler cenazeyi aceleyle aldı ve doğrudan götürdü. Biz cenazeyi göremedik. Olay, evime çok yakın bir noktada gerçekleşti ama ben kesinlikle silah sesi duymadım. O sırada ya yemek yiyordum ya da çarşıya gitmiştim, tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

"Oynadığı silah oyunlarından etkilenmiş olabilir"

Kemal'in cep telefonunda çok fazla oyun oynadığını söyleyen amca Aksüzek, "Kimlerle oynadığını bilmiyordum ama genellikle silahlı oyunlar oynuyordu. Ben, bu oyunlardan etkilendiğini düşünüyorum çünkü ailevi hiçbir problemi yoktu. Kazayla olmuş olabilir, bize intihar ettiğine dair bir bilgi verilmedi. Olay yerini görmek istedim ama izin vermediler. Belki onların fark edemediği bir detayı ben görebilirdim, herkesin bakış açısı farklıdır" diye konuştu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keçiborlu'da 16 Yaşındaki Çocuk Ormanlık Alanda Ölü Bulundu - Son Dakika

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