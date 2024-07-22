Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı

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Malatya'da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, izlenen 178 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan zanlı, evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, mermi, laptop ve dijital materyaller ele geçirildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

22.07.2024 18:00
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Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı

MALATYA - Malatya'da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, izlenen 178 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya'da, telefonla aradıkları bir kişiye kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp elindeki altın ve paraları alan şahıs, kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 178 saatlik kamera görüntü sonrası kimlik bilgilerini belirledikleri zanlıyı Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı Z.K.'nın ikametinde arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca, 123 adet mermi,2 adet laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini \'polis ve savcı\' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp altın ve paraları alan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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