Kereste fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

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Kereste fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

Yangın, 1 buçuk saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek iş yerlerine sıçradı. Yangın ekiplerin erken müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, bölge havadan görüntülendi.

Yangın, Yenişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nednele yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler tomrukların bulunduğu alanı kısa sürede sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, çevre belediyelerden tankerler, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler iş yerlerine sıçradı, dumandan 5 kişi etkilendi

Hızla büyüyen alevler kereste fabrikasının yanında bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine takviye gelen ekipler, yoğun bir söndürme çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında 5 vatandaş dumandan etkilenerek ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 buçuk saatte kontrol altına alındı, olay yeri havadan görüntülendi

Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrası 1 buçuk saatte kontrol altına alınırken, olay yeri havadan görüntülendi.

Yangının 1 buçuk saat gibi bir sürede kontrol altına alındığını ve şu anda soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün saat 17.00 civarında bize bilgi geldi, yangının hızla büyüdüğü şeklinde. Bizler de hemen olay yerine geldik. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden ekipler geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştüm. Kaymakamımız Valimiz ile görüştü. Çalışmalar neticesinde 1 buçuk saatlik süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma işlemleri sürüyor" dedi.