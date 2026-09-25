Keşan\'da halıyı alan şüpheli, kamerada çevreyi uzun süre kontrol etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolda yürürken bir evin önündeki halıyı gören şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra halıyı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Keşan'da bir evin önünde asılı bulunan halıyı fark eden şüpheli, bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından evin bahçesine giren şüpheli şahıs, burada asılı bulunan halıyı alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin halıyı almadan önce çevreyi uzun süre kontrol ettiği görüldü.