Keşan'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; N.G. idaresindeki 22 RG 373 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 22 ADL 977 otomobil, Keşan ilçesi Cinali Caddesi ile Namık Kemal Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE