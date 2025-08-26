İki çocuk annesi Kezban'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İki çocuk annesi Kezban'ın katil zanlısı yakalandı

İki çocuk annesi Kezban\'ın katil zanlısı yakalandı
26.08.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki akşam işten İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine dönen 43 yaşındaki iki çocuk annesi Kezban Süne, av tüfeği ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan Süne'nin katil zanlısı ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki akşam işten İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine dönen 43 yaşındaki Kezban Süne av tüfeği ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde cinayette kullanılan av tüfeği ile 1 dolu 2 adet de boş kartuş ele geçirilirken, iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Süne'nin cansız bedeni ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Muğla'da Silahlı Saldırı: İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

İZMİR'DE YAKALANDI

Tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri doğrultusunda katilin kimliğini belirleyen güvenlik güçleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Bülent K., güvenlik birimlerince İzmir Aliağa Jandarma Uygulama Noktası'nda yakalanıp gözaltına alındı.

Muğla'da Silahlı Saldırı: İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Olayın şüphelisi Bülent K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Milas, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki çocuk annesi Kezban'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
ABD savaş uçaklarından Rus casus uçağına müdahale ABD savaş uçaklarından Rus casus uçağına müdahale
Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza
Eşini vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı Eşini vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Diyarbakır’da bir daire korkutan patlama: 1’i ağır, 4 yaralı Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı
Balıkesir’de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
CHP’den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 17:27:14. #7.11#
SON DAKİKA: İki çocuk annesi Kezban'ın katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.