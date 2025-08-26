İki çocuk annesi Kezban\'ın katil zanlısı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki akşam işten İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine dönen 43 yaşındaki Kezban Süne av tüfeği ile uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde cinayette kullanılan av tüfeği ile 1 dolu 2 adet de boş kartuş ele geçirilirken, iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Süne'nin cansız bedeni ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

İZMİR'DE YAKALANDI

Tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri doğrultusunda katilin kimliğini belirleyen güvenlik güçleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Bülent K., güvenlik birimlerince İzmir Aliağa Jandarma Uygulama Noktası'nda yakalanıp gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Olayın şüphelisi Bülent K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.