Kıbrıs Barış Harekâtı\'nın 51. Yıl Dönümü Burdur\'da törenle kutlandı

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü, Burdur'da düzenlenen törenle anıldı.

Bu anlamlı günün 51. yılı dolayısıyla Burdur'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anma programı sabah saatlerinde Burdur Şehitliği'ne yapılan ziyaretle başladı. Gaziler, şehit yakınları ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette dualar okundu, şehitler rahmetle anıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önemi ve sonuçları vurgulandı. Harekatın, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve güvenliği açısından taşıdığı kritik rol hatırlatıldı.

Törende konuşan Burdur Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar; "Bundan 51 yıl önce Akdeniz'in incisi Kıbrıs Adası'nda, Rum lider Makaryos'un kurdurduğu EOKA terör örgütü ve elebaşı Grivas, adadaki Türk soydaşlarımıza yıllarca mezalim uygulamıştır. 'Her Türk potansiyel tehlikedir, yok edilmelidir' anlayışıyla hareket eden bu zihniyete karşı, Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmamış; 20 Temmuz 1974 sabahı kahraman Mehmetçik adaya ayak basarak 498 şehit vererek Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtarmıştır. Sonrasında, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş ve Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar özgür, bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmüştür. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Programın ardından Burdur Gaziler Derneği'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, burada gaziler ve davetlilerle yakından ilgilenerek ikramları bizzat sundu. - BURDUR