Kiev'e füzeli saldırıda altyapı ve Kuzey Köprüsü hasar gördü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kiev'e füzeli saldırıda altyapı ve Kuzey Köprüsü hasar gördü, 5 kişi yaralandı

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Kiev\'e füzeli saldırıda altyapı ve Kuzey Köprüsü hasar gördü, 5 kişi yaralandı
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Kiev\'e füzeli saldırıda altyapı ve Kuzey Köprüsü hasar gördü, 5 kişi yaralandı
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Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füzeli saldırıda altyapı ve Kuzey Köprüsü hasar gördü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Klitschko, enerji tesislerinin hasar gördüğünü, ısıtma ve su tedarikinde aksama yaşandığını, köprüde trafiğin iki yönde kapalı olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu altyapıda hasar meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'i füzeyle hedef aldığını ifade etti. Klitschko, "Kiev banliyölerinde patlamalar. Düşman, balistik füzelerle altyapıyı vuruyor. Sığınaklarda kalın! Solomyanskyi bölgesinde 5 katlı bir konuta enkaz parçaları isabet etti. Ayrıca başka bir adreste patlama nedeniyle 5 katlı bir konutun camları hasar gördü. Acil servis ekipleri olay yerine doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı. Klitschko sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Düşmanın gece saldırısı sonucu Kiev ve Jitomir bölgelerindeki enerji tesisleri hasar gördü. Başkentin enerji tedariki son derece zor durumda. Şehirdeki ısıtma ve su tedariki sistemleride aksamalar yaşanıyor. Enerji ve altyapı personeli, vatandaşlara hizmetleri yeniden sağlamak için çalışıyor" dedi. Kuzey Köprüsü'nün de saldırılarda hasar gördüğü aktaran Klitschko, trafiğin şu anda her iki yönde de kapalı olduğunu belirtti. Klitschko, Kiev'i hedef alan saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığını kaydetti. İlerleyen saatlerde Kuzey Köprüsü'ne gelen Klitschko, "Karayolu, troleybüs üst geçidi ve elektrik hatları hasar gördü. Patlamalar, köprü yakınındaki otoparkta bulunan 5 kamyona da zarar verdi" diye konuştu.

Saldırılar, ABD öncülüğünde Ukraynalı ve Rus müzakerecilerin de katılacağı 4.5 yıldır süren savaşa çözüm arayışındaki görüşmelerin Abu Dabi'de başlamasından 3 gün önce gerçekleşti. Bu tür görüşmelerin sonuncusu Şubat ayında yapılmıştı.

Kaynak: İHA
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