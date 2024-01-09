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Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

09.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KİLİS - Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Kilis\'te DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika


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