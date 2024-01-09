Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KİLİS - Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.
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